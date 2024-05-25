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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 232 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 903'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 35 bin 903'e yükseldi.

Ali Semerci, Mehmet Nuri Uçar  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
İsrail'in 232 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 903'e yükseldi

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 232 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 katliam gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 46 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 130 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 903'e, yaralı sayısının 80 bin 420'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

Batı Şeria'daki baskınlarda en az 15 Filistinliye gözaltı

Öte yandan İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 15 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 855'e yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah, Nablus, El Halil ve Kalkilya kentlerinde en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 855'e yükseldiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 518 Filistinli hayatını kaybetti.

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