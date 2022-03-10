Dolar
14.82
Euro
16.43
Altın
2,002.68
ETH/USDT
2,588.10
BTC/USDT
39,000.00
BIST 100
2,048.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları Herzog'un ziyaretiyle eş zamanlı arttı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret döneminde yaklaşan Hamursuz Bayramı tatil rezervasyonlarında Türkiye'ye yönelik talepte ciddi artış olduğu bildirildi.

Enes Canlı   | 10.03.2022
İsrail'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları Herzog'un ziyaretiyle eş zamanlı arttı

Kudüs

İsrail'in Maariv gazetesi, tur şirketleriyle görüşerek Türkiye'de tatil talebindeki artışı haberleştirdi.

Tur şirketleri özellikle Yahudilerin 15-22 Nisan'daki Hamursuz Bayramı için Türkiye'de tatil rezervasyonlarının son dönemde yüzde 30 arttığı bilgisini verdi.

İsrailli bir turizm şirketi yöneticisi, İsraillilerin Antalya ve Muğla'ya direkt uçuşlar ve otel konaklamasıyla sunulan tatil paketlerine yoğun ilgi gösterdiğini paylaştı. Tur şirketi, sadece bu ayın başından itibaren rezervasyonlarda yüzde 15'lik artış kaydettiklerini belirtti.

Haberde, Türkiye'ye talebin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara ziyareti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle eş zamanlı arttığına işaret edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı
Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
UAEA: Ukrayna'daki iki nükleer santralden uzaktan veri akışı kesildi
Japonya gevşettiği Kovid-19 sınır önlemlerinde 'yabancı öğrencilere' öncelik verecek
Almanya’da Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirilecek

Benzer haberler

İsrail'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları Herzog'un ziyaretiyle eş zamanlı arttı

İsrail'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları Herzog'un ziyaretiyle eş zamanlı arttı

Türkiye, İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasında en uygun seçenek olarak öne çıkıyor

İsrail Başbakanı Bennett'ten Herzog'un Ankara ziyareti için 'heyecan verici' paylaşımı

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüse yakalandı

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüse yakalandı
İsrail medyası Herzog'un Türkiye ziyaretine odaklandı

İsrail medyası Herzog'un Türkiye ziyaretine odaklandı
AKAMİB, şubatta 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

AKAMİB, şubatta 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi