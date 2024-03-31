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Dünya

İsrail'deki 200'e yakın şirket esir takası talepli gösterilere katılacak çalışanlarına izin verecek

İsrail'deki yaklaşık 200 özel şirketin, çalışanlarına, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapılmasını talep eden Batı Kudüs'teki gösterilere katılmaları için gelecek hafta izin vereceği bildirildi.

Ekrem Biçeroğlu, Said Amori  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
İsrail'deki 200'e yakın şirket esir takası talepli gösterilere katılacak çalışanlarına izin verecek Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Konuya ilişkin haberler, İsrail basınında yer aldı.

İsrail Today gazetesinin haberinde, bünyesinde yaklaşık 200 özel şirketin yer aldığı İsrail İş Forumunun, Binyamin Netanyahu hükümetine karşı gelecek hafta Batı Kudüs'te esir takası anlaşmasının imzalanması talebiyle yapılacak gösterilere katılacak çalışanlara izin verileceğini duyurduğu kaydedildi.

Haberde, şirketlerin "çalışanların izinlerinden kesinti yapmadan, gösterilere katılmak üzere devamsızlık yapmalarına veya erken ayrılmalarına izin vereceği" aktarıldı.

Haberde, İsrail İş Forumunun, özel sektördeki iş gücünün en büyük yüzdesini barındıran İsrail'deki en büyük özel şirketleri bünyesinde barındırdığı belirtildi.

İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor. Hükümet karşıtı gruplar bugün Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırmıştı.

Tel Aviv ve Hayfa'nın yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya'da hükümet karşıtı ve esirlerin getirilmesi talebinde bulunulan protestolar yapılmıştı.

Protestocular "Netanyahu istifa" çağrıları yaparken, gösteride konuşan eski İsrail Askeri İstihbaratı Direktörü Amos Malka, Netanyahu'yu Gazze'deki "esirleri terk etmekle" suçlamıştı.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

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