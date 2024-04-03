Dolar
31.93
Euro
34.63
Altın
2,297.87
ETH/USDT
3,308.90
BTC/USDT
65,818.00
BIST 100
8,945.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de savaş kabinesi üyesi Gantz'tan eylül ayında erken seçimlere gidilmesi çağrısı

İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze'ye saldırıları için kurulan Savaş Kabinesi'nin üyesi Benny Gantz, "halkın yeniden güvenini kazanarak savaşa devam etmek için" eylül ayında erken seçimlere gidilmesi çağrısı yaptı.

Mehmet Alaca  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
İsrail'de savaş kabinesi üyesi Gantz'tan eylül ayında erken seçimlere gidilmesi çağrısı Fotoğraf: Saeed Qaq/AA

Kudüs

The Jerusalem Post'un haberine göre, Gantz, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaş kabinesine katılmasından bu yana seçimler konusunda ilk kez net bir tarihe işaret etti.

Gantz, İsrail siyasi sisteminin, Gazze'ye saldırıların üzerinden bir yıl geçmesi nedeniyle eylül ayında ulusal seçimlere gitmeyi kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Son haftalarda konu hakkında siyasi liderlerle görüştüğünü ve Netanyahu'yu da bilgilendirdiğini aktaran Gantz, konuyla ilgili diyaloğu sürdüreceğinin altını çizdi.

Gantz, eylül ayında seçime gitmenin "halkın yeniden güvenini kazanarak savaşa devam etmek için" gerekli olduğunu savunarak, seçimlerin İsrail'e uluslararası destek sağlayacağını da öne sürdü.

Savaş Kabinesi üyesi Gantz, teklifinin kabul edilmesi için "her şeyi yapacağını" da sözlerine ekledi.

Gantz, hükümetten çekilse dahi Netanyahu'nun iktidar koalisyonu Meclis çoğunluğunu koruyor.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid de Gantz'ın seçim çağrısına dair açıklamada bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Lapid, "Ülke, tarihindeki en kötü, en tehlikeli ve başarısız hükümetin gitmesini altı ay daha bekleyemez." dedi.

Netanyahu'dan hızlı ret

Başbakan Netanyahu, Gantz'ın eylül ayında seçimlere gidilmesi çağrısını reddetti.

Netanyahu'nun Likud Partisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaşa devam ederken Gantz'ın "küçük siyasetle uğraşmayı bırakması" gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şu anda bir seçim bizi böler ve felce uğratır, Refah'taki operasyona ve esir anlaşması şansına ciddi şekilde zarar verir. Hükümet, savaşın tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edecek." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de diplomatik temaslarda bulundu
"Temsilci genç" başvuruları başladı
Rize'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan astsubay, hastanede şehit oldu
Bakan Yerlikaya, İstanbul'da 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış görüntülerini paylaştı

Benzer haberler

İsrail, BM Güvenlik Konseyinin ateşkes kararına rağmen Gazze'de saldırılarına devam ediyor

İsrail, BM Güvenlik Konseyinin ateşkes kararına rağmen Gazze'de saldırılarına devam ediyor

Mısır medyasına göre İsrail saldırısında ölen yabancı yardım çalışanlarının naaşları Refah Sınır Kapısına ulaştı

İsrail'de savaş kabinesi üyesi Gantz'tan eylül ayında erken seçimlere gidilmesi çağrısı

BM, Gazze'de gece yardım dağıtımına ara verdiğini duyurdu

BM, Gazze'de gece yardım dağıtımına ara verdiğini duyurdu
Biden: İsrail, yardım görevlilerini korumak için gerekeni yapmadı

Biden: İsrail, yardım görevlilerini korumak için gerekeni yapmadı
Eski İngiliz Bakan Duncan, "İsrail'in müttefik olup olmadığını" yeniden düşünmeye çağırdı

Eski İngiliz Bakan Duncan, "İsrail'in müttefik olup olmadığını" yeniden düşünmeye çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet