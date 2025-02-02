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Dünya

İsrail'de istifa eden Genelkurmay Başkanı Halevi'nin yerine Eyal Zamir atandı

İsrail'de 7 Ekim'deki "feci başarısızlığın sorumluluğunu" üstlendiğini duyurarak istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yerine Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir getirildi.

Burak Dağ  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
İsrail'de istifa eden Genelkurmay Başkanı Halevi'nin yerine Eyal Zamir atandı

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 6 Mart itibarıyla Halevi'den boşalacak koltuğa Zamir'i atama kararı aldığı bildirildi.

2021 yılına kadar Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yapan emekli Tümgeneral Zamir, 2023'ten bu yana Savunma Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü.

Zamir, İsrail'de komitenin değerlendirmesi ve kabine oylamasından sonra resmi olarak atanarak ülkenin 24'üncü Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak.

Zamir, Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak görev yapmıştı

Haaretz gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir kaynak ise 2012-2015 yılları arasında Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak görev yapan Zamir'in, "başbakana çok yakın olduğunu" öne sürdü.

Söz konusu kaynak, "Bibi, Eyal'e tamamen güvenirdi ve onun görüşleriyle uyuşmayan fikirlerini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmezdi." ifadelerini kullandı.

Halevi, 7 Ekim'deki "feci başarısızlığı" nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu

Halevi, Netanyahu ve Katz'a sunduğu istifa mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te Gazze'den düzenlediği saldırı sırasında "kendi komutasındaki İsrail ordusunun vatandaşları koruma görevini yapamadığını, bu feci başarısızlığın sorumluluğunu ilk günden itibaren her gün hissettiğini" belirtmişti.

Genelkurmay Başkanı Halevi'nin, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye ve bölgedeki saldırıları üzerine Başbakan Netanyahu ve hükümetle görüş ayrılıkları yaşadığı gün yüzüne çıkmıştı. İsrail'de Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortakları, Halevi'yi doğrudan hedef alan açıklamalar yapmıştı.

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