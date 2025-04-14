İsrail'de eski Başbakan Ehud Barak, esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına katıldı
İsrail'de eski Başbakan Ehud Barak ile aralarında eski ordu komutanlarının da yer aldığı 1525 asker, esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına katıldı.
Kudüs
İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre, ordunun zırhlı birliklerinden 1525 asker tarafından imzalanan bir bildiri yayımlandı.
Tel Aviv hükümetine, İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Gazze'ye saldırıların durdurulması da dahil tüm çabanın gösterilmesi talebinde bulunulan bildiri, 48 saatten kısa sürede ordunun zırhlı birliklerinde piyadeden generale 1525 asker tarafından imzalandı.
İmzalayanlar arasında tankçı birlikte görev yapmış ve sonradan ayrılmış askerlerin yanı sıra kıdemli askerler, genç komutanlar ve emekli subayların olduğu belirtildi.
Bildiriyi destekleyenler arasında İsrail eski Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı Ehud Barak'ın yanı sıra eski Merkez Komutanlığı Başkanı Amram Mitzna, eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, eski Askeri İstihbaratı Direktörü Amos Malka, eski komutanlardan Avi Mizrahi, eski 14. Zırhlı Tugay Komutanı Amnon Reshef de yer alıyor.
Bildirinin askerlik hizmetini reddetme çağrısı olmadığı bilakis meşru bir sivil duruşun ifadesi olduğu vurgulandı.
İsrail ordusu içinde Gazze'ye saldırıları durdurun çağrısı giderek artıyor
İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir bildiri yayımlamıştı.
Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen bildiriyi imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onaylamıştı
Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad ve akademisyenlerden de destek gelmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.