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Dünya

İsrail'de dün düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde dün akşam düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Muhammed Emin Canik  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
İsrail'de dün düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye çıktı Fotoğraf: Nir Keidar/AA

İstanbul

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, dün akşam düzenlenen saldırıda yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece, Yafa'da 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

İsrail polisi dün Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 17 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Saldırganların olay yerinde "etkisiz hale getirildiği" ifade etmişti.

İsrail ordu radyosunun haberinde saldırganların 20'li yaşlarda Muhammed Halef Receb ve Hasan Muhammet et-Temimi olduğu kaydedilmişti.

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