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Dünya

İsrail polisi: Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

İsrail polisi, akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 6 olduğunu duyurdu.

Zein Khalil, Hamdi Yıldız, Muhammed Emin Canik  | 01.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
İsrail polisi: Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Kudüs

Akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin İsrail polisinden yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ayrıca 2 saldırganın da olay erinde "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

İsrail basınına yansıyan haberlerde ise yaralı sayısına ilişkin farklı bilgiler verildi.

Israel Hayom'un haberinde, saldırıda 6'sının durumu ağır, 4'ünun orta, 2'sinin de hafif olmak üzere 12 kişinin yaralandığı belirtildi.


İsrail ordu radyosunun haberinde ise yaralı sayısı 16 olarak duyuruldu. Haberde, saldırganların 20'li yaşlarda Muhammed Halef Receb ve Hasan Muhammet et-Temimi olduğu kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, akşam saatlerinde İsrail polisinden aktardığı haberde, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail, saldırı sonrasında Batı Şeria'daki El Halil kentini askeri bölge ilan etti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu saldırı sonrası Halil kentini kapalı askeri alan ilan ederken, kentin girişlerini kuşattı, mahallere baskınlar düzenledi.

Halil kentinin kuzeyindeki Halhul Köprüsü yakınında duran bir grup gence İsrail güçlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu gençlerden biri yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Halil kentinin askeri bölge ilan edildiği duyurulurken, Yafa saldırısını gerçekleştiren 2 Filistinlinin Halil kentinden olduğu belirtildi.

Yafa saldırısına ilişkin İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bu akşam Yafa'daki silahlı saldırının Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan 2 Filistinli tarafından düzenlendiğini belirterek, söz konusu saldırganların ailelerinin Gazze Şeridi'ne sürülmesini istedi.

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