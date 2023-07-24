Dolar
26.92
Euro
29.82
Altın
1,955.14
ETH/USDT
1,849.40
BTC/USDT
29,156.00
BIST 100
6,695.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
logo
Dünya

İsrail'de bir kişi yargı düzenlemesi protestosunda yolu kapatan göstericilere aracıyla çarptı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestolarda, bir kişi ülkenin kuzeyindeki otoyolu kapatan göstericilere çarparak yoluna devam etti.

Enes Canlı  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
İsrail'de bir kişi yargı düzenlemesi protestosunda yolu kapatan göstericilere aracıyla çarptı

Quds

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kuzeydeki 531 numaralı otoyolda bir kişi protesto için otoyolu kapatan göstericilerin üzerine aracını sürdü.

Olayda 3 kişi yaralanırken, İsrail polisi aracın şoförünü gözaltına aldı. Polis, şüphelinin yakalandığı ana ilişkin fotoğrafları da yayımladı.

Sosyal medyada da bir aracın otoyolu kapatan göstericilerin üzerine doğru gittiği görüntüler paylaşılmıştı.

İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylamasının ardından ülke genelinde protestolar devam ediyor.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı bugün Mecliste kabul edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsviçre'de "100. Yılında Lozan Barış Antlaşması Paneli" düzenlendi
Türkiye, Cezayir'e yangınlar nedeniyle ölenler için başsağlığı diledi
Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı
Yeniden ibadete açılan Ayasofya 3 yılda yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı lanetledi

Benzer haberler

İsrail'in güneyinde yargı düzenlemesi karşıtı ve destekçisi gruplar karşılaşınca havaya ateş açıldı

İsrail'in güneyinde yargı düzenlemesi karşıtı ve destekçisi gruplar karşılaşınca havaya ateş açıldı

İsrail'de bir kişi yargı düzenlemesi protestosunda yolu kapatan göstericilere aracıyla çarptı

Netanyahu, yargı düzenlemesinde uzlaşı için muhalefetle diyalog kuracaklarını söyledi

ABD'den İsrail Meclisi'ndeki yargı düzenlemesi onayına "talihsizlik" yorumu

ABD'den İsrail Meclisi'ndeki yargı düzenlemesi onayına "talihsizlik" yorumu
İsrailli doktorlar, "yargı düzenlemesini" protesto amacıyla yarın greve gidecek

İsrailli doktorlar, "yargı düzenlemesini" protesto amacıyla yarın greve gidecek
Netanyahu hükümeti, İsrail'i siyasi kaosa sürükleyen yasa tasarısını Meclisten geçirdi

Netanyahu hükümeti, İsrail'i siyasi kaosa sürükleyen yasa tasarısını Meclisten geçirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet