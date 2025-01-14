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Dünya

İsrail'de bazı bakanların "Netanyahu'nun Gazze'de ateşkese dair bilgi paylaşmamasından rahatsız olduğu" iddiası

İsrail'de güvenlik kabinesinin bazı bakanlarının Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hakkında kendilerini bilgilendirmemesinden rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

Burak Dağ  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
İsrail'de bazı bakanların "Netanyahu'nun Gazze'de ateşkese dair bilgi paylaşmamasından rahatsız olduğu" iddiası

Kudüs

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, güvenlik kabinesinin bazı bakanları, anlaşmanın ayrıntılarını kendileriyle paylaşmadığı için Başbakan Netanyahu'yu eleştirdi.

Haberde, ismi açıklanmayan bazı bakanların "Bizi anlaşmanın ayrıntılarından uzak tuttular ve bunu bize açıklamadan önce gazetecilerle paylaşmaları çılgınlık.” dediği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Gazze'de ateşkesin nihai taslağı, üzerinde mutabakat sağlanmasının ardından önce İsrail güvenlik kabinesinin onayına sonra hükümetin onayına sunulacak.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduklarını duyurmuştu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, koalisyonun diğer aşırı sağcı ismi Smotrich'i bugün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için işbirliğine davet etmişti.

Smotrich de dün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ulusal güvenliği için bir felaket" olarak adlandırdığı Hamas'la varılması beklenen Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının bir parçası olmayacaklarını ifade etmişti.

Başbakan Netanyahu'nun Ben-Gvir ve Smotrich anlaşmanın aleyhinde oy kullansa dahi İsrail Meclisinden ve kabineden anlaşmayı geçirecek yeterli çoğunluğa sahip olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşması

Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirilmişti.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını açıklamıştı.

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