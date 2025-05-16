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Dünya

İsrail'de Batı Kudüs yakınlarında çıkan yangının yerleşim yerlerine sıçrama riski olduğu bildirildi

İsrail'de Batı Kudüs yakınlarındaki bir vadide çıkan yangının hızla yayıldığı ve yerleşim yerlerine sıçrama riski olduğu belirtildi.

Burak Dağ  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
İsrail'de Batı Kudüs yakınlarında çıkan yangının yerleşim yerlerine sıçrama riski olduğu bildirildi

Kudüs

Yedioth Ahronot gazetesi haberinde, bugün Batı Kudüs'teki 9 numaralı otoyol kenarındaki vadide çıkan yangına 10 itfaiye ekibinin müdahale ettiği aktarıldı.

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Haberde, İsrail itfaiyesinin yangının hızla yayıldığı ve çevredeki yerleşim alanlarını tehdit ettiği bilgisini verdiği kaydedildi.

Batı Kudüs yakınlarındaki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

İsrail'de 30 Nisan'da Tel Aviv ile Batı Kudüs arasındaki ormanlık arazide çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı.

Batı Kudüs çevresindeki yerleşim bölgelerine kadar ulaşan ve 30 saatten fazla süren yangın, 20 bin dönümün üzerinde alanın kül olmasına neden olmuştu.

İsrail tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen yangın nedeniyle 10 yerleşim yeri tahliye edilmişti.

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