İsrail'de aşırı sağcıların işgal altındaki Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" başladı
İsrail'de aşırı sağcı fanatik grupların, Doğu Kudüs'te, İsrail'in 1967'deki işgalini kutlamak için yaptıkları provokatif "bayrak yürüyüşü" olaylı başladı.
Kudüs
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla söz konusu yürüyüşü düzenliyor.
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Binlerce kişilik fanatik İsrailli grup, ellerinde İsrail bayrakları ve aşırı sağcı grupların flamalarıyla Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı bölgesine ulaştı. İsrail polisi, kentte çok sayıda barikat kurdu ve Filistinlilerin bölgeye girişini engelledi.
Yüzlerce fanatik Yahudi, Doğu Kudüs’ün İsrail tarafından işgalinin 58. yılı dolayısıyla İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 26, 2025
Aşırı sağcı fanatik Yahudi gruplar, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani Takvimi'ne göre her yıl… pic.twitter.com/z7G8IJQrNq
İsrailli fanatik gruplar, bölgedeki Filistinlilerin dükkanlarına saldırarak, esnafı işyerlerini kapatmaya zorladı.
Eski Şehir'deki Avusturya Misafirhanesi önünde toplanan gruplar, "Araplara ölüm" gibi provokatif sloganlar atarak dans etti.
Şam Kapısı girişinde karşılarına çıkan Filistinlileri tahrik etmeye çalıyan aşırı sağcı İsrailliler, yaşlı bir Filistinliyi iterek yere düşürdü.
Bölgede görev yapan basın mensupları da aşırı sağcı grupların hedefi oldu. Fanatik gruplar, basın mensuplarına saldırarak çekim yapmalarına engel olmaya çalıştı. İsrail polisi zaman zaman hem basın mensuplarına hem İsrailli aşırı sağcı gruplara güç kullanarak müdahale etti.
Öte yandan, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli siviller, ancak İsrail polisi nezaretinde bölgeden ayrılabiliyor.
Bölgedeki Filistinli kadın ve çocuklar, İsrail polisi nezaretinde dışarı çıkarılabildi. Buna karşın aşırı sağcı gruplar Filistinli sivillere saldırma girişiminde bulundu ve sataştı.
İsrail polisi, Eski Şehir'de aşırı sağcı gruplara bazı noktalarda göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Aynı şekilde, Filistinlilere destek olmak için Eski Şehir bölgesine gelen İsrailli insan hakları aktivistleriyle aşırı sağcı gruplar zaman zaman karşı karşıya geldi. İsrail polisi araya girerek, tarafları ayırmaya çalıştı.
Fanatik İsrailli gruplar, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani Takvimi'ne göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.
Yürüyüşte on binlerce aşırı sağcı İsrailli, Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden geçiyor.
İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatıyor. İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek yürüyen binlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere, dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırdığı olaylar yaşanıyor.
İsrailli aşırı sağcı bakanlar ve yüzlerce fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
Yüzlerce fanatik Yahudi’nin Doğu Kudüs’ün İsrail tarafından işgalinin 58. yılı dolayısıyla İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği bildirildi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, şu ana kadar 880 fanatik Yahudi’nin, İsrail polisi korumasında, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberinde de fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif’in içinde İsrail bayrağı açtığı, "dini ritüeller" yaptığı ifade edildi.
Haberde, bazı Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya Tevrat ruloları ile girmeye çalıştıklarına dikkat çekilen açıklamada, Burak Duvarı (Ağlama) bölgesi başta olmak üzere binlerce fanatik Yahudi’nin Harem-i Şerif’in çevresinde ve kapılarında kutlama ve ayinler düzenlediği vurgulandı.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, İsrail Milletvekili Yitzhak Kreuzer işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Ben-Gvir, Wasserlauf ve Kreuzer, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin kutlandığı gün ve aşırı sağcı fanatik İsraillilerin provokatif "Bayrak Yürüyüşü" dolayısıyla Aksa'ya baskın düzenledi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Ben Gvir, eşi ve bazı İsrailli milletvekillerinin de bulunduğu 1000'den fazla fanatik Yahudi, Aksa’nın avlusunda Yahudi ritüelleri gerçekleştirdi.
Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailliyse, Aksa’nın doğu kısmında İsrail bayrağını kaldırarak dans etti.
Ben-Gvir de sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, çok sayıda Yahudi'nin, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği gün dolayısıyla Mescid-i Aksa baskınına katıldığını, burada dua ettiklerini belirtti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs
İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.
Ancak İsrail, 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.
İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de hukuka aykırı sayılıyor.
Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık uygulamak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.