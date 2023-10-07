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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından 3 milyon kişi travma sonrası stres bozukluğu yaşadı

İsrail basınına göre 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından 3 milyon İsrailli travma sonrası stres bozukluğu belirtileri yaşarken savaşın ilk altı ayında bunların yalnızca yüzde 0,6'sı tedavi görebildi.

Zein Khalil, Muhammed Emin Canik  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
İsrail'de 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından 3 milyon kişi travma sonrası stres bozukluğu yaşadı

Kudüs

İsrail basınında, İsrail Kamu Denetçisi Matanyahu Englman'ın, hükümetin savaşın başlamasından önce ve sonra vatandaşları tedavi etme konusundaki başarısızlığıyla ilgili yayınladığı ve bir dizi başarısızlığın yanı sıra ruh sağlığı sisteminin hazırlıksızlığını ortaya koyduğu raporuna yer verildi.

İsrail'de yayın yapan Calcalist internet sitesinin haberinde, "Englman'ın 7 Ekim saldırılarının mağdurlarına yönelik ruh sağlığı hizmetlerine ilişkin raporu, ruh sağlığı sistemlerinin başarısızlığını ve çöküşünü gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Haberde, "İsrail halkının yüzde 38'inin orta veya ağır düzeyde psikolojik sıkıntı yaşadığı ancak kamuya bağlı ruh sağlığı sisteminin savaşın ilk 6 ayında bu kişilerin yalnızca yüzde 0,6'sına tedavi sunabildiği" aktarıldı.

Kanal 12'nin, Englman'ın raporuna ilişkin haberinde de "Savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 3 milyon kişi travma sonrası stres bozukluğu, depresyon veya anksiyete belirtilerinden sıkıntı çekti. Ancak bunların yüzde birinden azı tedaviye başvurdu." ifadesine yer verildi.

Haberde, Englman'ın raporunda yer alan ankete katılanların yüzde 34'ünün travma sonrası stres bozukluğu semptomlarından, yüzde 32'sinin orta veya şiddetli depresyon, yüzde 21'inin kaygı ve yüzde 38'inin de bunlardan en az birinin semptomlarından şiddetli veya orta derecede sıkıntı çektiğini belirttiği ifade edildi.

Kanal 12'nin haberinde, ankete katılanların yüzde 38'i 6 aya kadar uzayan bekleme süreleri, yüzde 23'ü de tedavi alma imkanları konusunda bilgi eksikliği sebebiyle tedaviye başvurmadığını söylediği aktarıldı.

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