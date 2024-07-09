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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, yaklaşık 10 ay önce gözaltına aldığı Filistinli gazeteci Amarne'yi serbest bıraktı

İsrail, yaklaşık 10 ay önce "idari tutukluluk" kapsamında gözaltına aldığı Filistinli gazeteci Muaz Amarne'yi serbest bıraktı.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
İsrail, yaklaşık 10 ay önce gözaltına aldığı Filistinli gazeteci Amarne'yi serbest bıraktı

Ramallah

Serbest bırakılan gazetecinin amcasının oğlu Esid Amarne AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının, herhangi bir suçlama olmaksızın 16 Ekim'de gözaltına aldığı 36 yaşındaki Filistinli gazeteci Muaz Amarne'yi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Ez-Zahiriyye kontrol noktasında serbest bıraktığını söyledi.

Muaz'ın 9 aydan fazla süredir herhangi bir suçlama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında cezaevinde tutulduğunu ifade eden Amarne, gazetecinin sağlık durumunun kötü olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Amarne, "Muaz, cezaevindeki tutukluluk şartları nedeniyle çeşitli cilt hastalıklarına yakalandığından şüphe ettiğini söyleyerek kendisine sarılmamamızı istedi." dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından Aralık 2023'te yapılan açıklamada, gazeteci Amarne'nin İsrail hapishanesinde zor şartlar altında olduğu ve işkenceye maruz kaldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Amarne'nin, "tüm Filistinli esirler gibi hapishanede maruz kaldığı çeşitli taciz ve işkenceler sebebiyle sağ gözünde görme bozukluğu yaşadığı", hapishane yönetiminin hatta gözlüğünü kullanmasına dahi izin vermediği kaydedilmişti.

Filistinli gazeteci Amarne'nin şeker hastası olduğu, hapishane yönetiminin tutukluları aç bırakma ve soğuk ortamlarda tutmak gibi uygulamalarının yaygın olduğuna işaret edilen açıklamada, Amarne'nin bu uygulamalardan aşırı şekilde olumsuz etkilendiği vurgulanmıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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