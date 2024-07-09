İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 17'si aynı aileden 29 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırılarda 17'si aynı aileden olmak üzere 29 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze
Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
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Açıklamada, "İsrail güçleri Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında korkunç bir katliam gerçekleştirdi, Filistinli Ebu Fureyh ailesinden 14'ü çocuk ve kadın olmak üzere 17 Filistinli hayatını kaybetti" ifadesine yer verildi.
İsrail güçlerinin ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimine 6 saldırı daha düzenlediği belirtildi. Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 12 Filistinli yaşamını yitirdi.
Ebu Fureyh ailesini hedef alan katliamla birlikte İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne son saatlerde düzenlediği saldırılarda toplam 29 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Hükümet, İsrail'in siviller aleyhinde gerçekleştirdiği katliam ve işlediği suçların yanı sıra ABD yönetiminin işlenen "soykırımda" İsrail'in safında yer almasına tepki gösterdi.
İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı pic.twitter.com/6PZCjhAqf3— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 9, 2024
Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların "İsrail ordusunun Filistin halkına karşı 10 aydır yürüttüğü soykırım suçu" çerçevesinde gerçekleştirildiğine dikkati çekilen açıklamada, sivilleri hedef alan bu korkunç katliamların devam etmesinin tüm sorumluluğunun Tel Aviv ve Washington yönetimlerine ait olduğu ifade edildi.
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❝Topu bana doğrulttu. Biz, 'Tamam bitti artık' dedik. F16 çıktı geldi ve atış yaptı, ondan ötede 2 tank vardı❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 9, 2024
İsrail güçleri, göç eden yakınlarını karşılamak için bekleyen Filistinlilere saldırdı pic.twitter.com/rwbokR0Ghn