Dolar
32.90
Euro
35.62
Altın
2,363.70
ETH/USDT
3,066.50
BTC/USDT
57,863.00
BIST 100
10,796.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington’da NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği’ne katılıyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'taki okula saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

Can Efesoy  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'taki okula saldırısını lanetledi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetleyerek, "Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail’in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, İsrail’in, Han Yunus kentindeki bir okula yaptığı saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail’in, Gazze’nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz. Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail’in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu saldırıların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de gösterdiği vurgulanan açıklamada, "İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Han Yunus kentindeki saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 25 Filistinli öldü, 53'ten fazla kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler, Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da meydana gelen sel, restorana dönüştürülen tekneye zarar verdi
5 ilin valisi değişti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'de hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'taki okula saldırısını lanetledi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'taki okula saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'taki okula saldırısını lanetledi

Türkiye'den, İsrail'in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletme kararlarına tepki

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi, ülkesinin Demiral'a yaptırım talebine ilişkin Dışişleri'ne çağrıldı

Türkiye'den milli futbolcu Demiral'a disiplin soruşturması açılmasına tepki

Türkiye'den milli futbolcu Demiral'a disiplin soruşturması açılmasına tepki
Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin Orta Doğu ve Suriye politikasıyla ilgili iddialar hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin Orta Doğu ve Suriye politikasıyla ilgili iddialar hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet