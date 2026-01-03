İsrail, vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı
İsrail, vatandaşlarına ABD'nin saldırılar düzenlediği Venezuela'ya seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
Kudüs
İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle vatandaşlarından "herhangi bir nedenle buraya ikinci bir emre kadar seyahat etmemelerini" istedi.
- ABD Venezuela'nın başkenti Caracas'ı bombaladı
- ABD Başkanı Trump: Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail hükümetinden henüz Venezuela'daki gelişmelere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail eski başbakanından, İran'a "Venezuela'yı yakından takip etme" tehdidi
İsrail eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıların ardından, İran rejimine Venezuela'yı yakından takip etme tehdidinde bulundu.
Lapid, ABD'nin saldırı düzenlediği Venezuela üzerinden protestoların yaşandığı İran'a mesaj gönderdi.
Lapid, ABD merkezli sosyal medya platformu X aracılığıyla yaptığı paylaşımda, "İran'daki rejim, Venezuela'da yaşananları yakından izlemelidir." ifadesini kullandı.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ya da hükümeti, Venezuela'da ABD'nin düzenlediği saldırı ve Devlet Başkanı Nikolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin henüz bir tepki vermedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.