Dünya

İsrail, vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı

İsrail, vatandaşlarına ABD'nin saldırılar düzenlediği Venezuela'ya seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Enes Canlı  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
İsrail, vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle vatandaşlarından "herhangi bir nedenle buraya ikinci bir emre kadar seyahat etmemelerini" istedi.

İsrail hükümetinden henüz Venezuela'daki gelişmelere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail eski başbakanından, İran'a "Venezuela'yı yakından takip etme" tehdidi

İsrail eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıların ardından, İran rejimine Venezuela'yı yakından takip etme tehdidinde bulundu.

Lapid, ABD'nin saldırı düzenlediği Venezuela üzerinden protestoların yaşandığı İran'a mesaj gönderdi.

Lapid, ABD merkezli sosyal medya platformu X aracılığıyla yaptığı paylaşımda, "İran'daki rejim, Venezuela'da yaşananları yakından izlemelidir." ifadesini kullandı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ya da hükümeti, Venezuela'da ABD'nin düzenlediği saldırı ve Devlet Başkanı Nikolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin henüz bir tepki vermedi.

