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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, UCM Başsavcısının Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebine itiraz etti

İsrail yönetimi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması için Uluslararası Ceza Mahkemesindeki (UCM) davaya resmi itirazını yaptı.

Mustafa Deveci  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
İsrail, UCM Başsavcısının Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebine itiraz etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UCM'de Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına yönelik davaya itiraz edildiği belirtildi.

Resmi başvuruda, UCM Başsavcısı Kerim Han’ın Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama talebinin "yasa dışı olduğu" iddia edildi.

Açıklamada ayrıca UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına yönelik davada yetkisi olmadığı ileri sürüldü.

İsrail'in UCM'ye taraf olmaması nedeniyle yaptığı itirazın sembolik bir anlam taşıdığı davayı etkilemeyeceği belirtiliyor.

UCM Savcısı Han, 20 Mayıs'ta Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, üzerinden 4 ay geçmesine rağmen Han'ın talebini henüz karara bağlamadı.

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