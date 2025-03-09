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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail tankları, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine girerek ateş açtı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin yakınlarındaki bir Filistin beldesine tanklarla baskın düzenledi.

Aysar Alais, Hamdi Yıldız  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
İsrail tankları, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine girerek ateş açtı

Ramallah

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Cenin yakınlarındaki Barkın Vadisi beldesine baskın yapan İsrail tankları, çevreye otomatik silahlarla gelişigüzel ateş açtı.

Saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmezken, aktivistler sosyal medyadan Filistinli çocukların İsrail tanklarına taş attığı görüntüler paylaştı.

İsrail, 2002'den bu yana 23 Şubat 2025'te ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.



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