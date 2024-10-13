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Dünya

İsrail, sınırın yaklaşık 60 kilometre derinliğindeki Lübnanlıları yerinden etmeye çalışıyor

İsrail ordusu, İsrail-Lübnan sınırının yaklaşık 60 kilometre derinliğindeki Lübnanlıları, Evveli Nehri'nin kuzeyine gitmeleri için zorluyor.

Faruk Hanedar  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
İsrail, sınırın yaklaşık 60 kilometre derinliğindeki Lübnanlıları yerinden etmeye çalışıyor

Beyrut

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırı düzenlenecek 21 bölge ismi duyurarak, "Güvenliğiniz için evlerinizi derhal boşaltmalı ve Evveli Nehri'nin kuzeyine gitmelisiniz." ifadesini kullandı.

Adraee saldırıların düzenleneceği bölgeleri Merkaba, Rub Selasin, Tallusa, Et-Taybe, Kantara, Deyr Saryan, Furun, El-Kusayr, Haris, Tebnin, Kefra, Deyr Nattar, Reşaknaniye, Sıddıkin, Ramadiye, Kana, Hanaviye, Ayteyt, Meysat, Humeyri ve Bestita şeklinde sıraladı.

Hizbullah'ın askeri hedeflerine yönelik saldırılar düzenleneceğini ifade eden Adraee, "Güneye seyahat etmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınız için risk oluşturabilir." tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu daha önce de Lübnan'ın güneyindeki 24 belde sakinleri için Evveli Nehri'nin kuzeyine gitmeleri uyarısında bulunmuştu.

⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2255 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 255 kişi öldü, 10 bin 524 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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