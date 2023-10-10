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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı'ndan "tam taarruza geçiyoruz" açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırın) kontrol altında aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi.

Enes Canlı  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
İsrail Savunma Bakanı'ndan "tam taarruza geçiyoruz" açıklaması

Kudüs

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi.

İsrail basınındaki haberlere göre Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın "pişman olacağını" ve Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" söyledi.

Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." ifadesini kullandı.

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