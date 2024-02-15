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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı, ordunun Hizbullah'a yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Burak Dağ  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
İsrail Savunma Bakanı, ordunun Hizbullah'a yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını açıkladı

Ankara

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, acil durum hazırlık toplantısında konuşan Gallant, İsrail ordusunun, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gallant, İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik saldırılarını "onda bir" oranında artırdığını belirtti.

Olası bir savaşın bedelinin İsrail için ağır ancak Lübnan ve Hizbullah için ise felaket olacağını aktaran Gallant, halihazırda Lübnan semalarında uçan İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın uzak bölgelerini vuracak kapasitede mühimmatla yüklü olduklarını vurguladı.

"Barış isteyen savaşa hazırlansın" ifadesini kullanan Gallant, "Sınırın yalnızca 20 kilometre içerisini değil, 50 kilometre ötesini, Beyrut'u ve başka yerleri vurabiliriz." dedi.

Lübnan'da bir savaşa niyetlerinin olmadığının altını çizen Gallant, anlaşmaya varmak suretiyle İsrail'in kuzeyinde yerlerinden edilen İsrail vatandaşlarının evlerine dönüşünü temin etmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

Gallant, "Ancak başka seçenek yoksa, (bölge sakinlerini) geri getirmek ve onlar için güvenliği sağlamak için harekete geçeceğiz." diye konuştu.

İsrail ordusu, dün Lübnan topraklarından Safed kentindeki askeri üsse düzenlenen saldırıya karşılık, Lübnan'ın güney bölgesine yönelik geniş bir hava saldırısı başlatmıştı.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasındaki çatışmalarda, 199 Hizbullah mensubu, 41 Lübnanlı sivil, 8 Emel Hareketi üyesi, 12 Hamas Hareketi mensubu, 12 İslami Cihad üyesi, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldürüldü.

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