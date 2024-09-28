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Dünya

İsrail Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Halevi'yle Lübnan'a saldırıları genişletmeyi görüştü

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenledikleri hava saldırısıyla Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile "Lübnan'da saldırıların genişletilmesini" görüştü.

Enes Canlı  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
İsrail Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Halevi'yle Lübnan'a saldırıları genişletmeyi görüştü

HAYFA

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenledikleri hava saldırısıyla Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile "Lübnan'da saldırıların genişletilmesini" görüştü.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, Halevi ve kurmay kademesi, güvenlik durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Görüşmede, İsrail ordusunun "kuzeydeki faaliyetlerinin genişletilmesinin ele alındığı" aktarıldı.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Lübnan'a sınırlı da olsa kara saldırısının değerlendirildiği aktarıldı.

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