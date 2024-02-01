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Fransa’nın başkenti Paris’te başlayan Filistin’e destek yürüyüşü Belçika’da devam ediyor. Protestocular AB Konseyi’nin düzenlendiği Brüksel’de Gazze’ye destek gösterisi gerçekleştiriyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı, Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine "kara saldırısı" sinyali verdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi.

Ahmet Dursun  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
İsrail Savunma Bakanı, Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine "kara saldırısı" sinyali verdi

Ankara

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki işgalci İsrail birliklerini ziyaret eden Gallant, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söyledi.

Han Yunus'taki saldırıların "etkili sonuçlarla ilerlediğini" iddia eden Gallant, "Refah'a ulaşacağız ve orada terörist olan herkesi ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

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