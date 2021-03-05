Euro
8.97
Dolar
7.52
BIST 100
1,540.16
Altın
1,694.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop, Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Bağdat’ta.
logo
Dünya

İsrail Savunma Bakanı Gantz İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Gantz, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini belirterek, "O zamana kadar, onları (planları) oluşturmaya, geliştirmeye, mümkün olan en yüksek profesyonel seviyeye çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Mustafa Deveci   | 05.03.2021
İsrail Savunma Bakanı Gantz İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini söyledi

Quds

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail ordusunun İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediğini belirtti.

Gantz, Fox News'e verdiği röportajda, İran'ın nükleer faaliyetlerine ve Lübnan Hizbullah'ına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik askeri planlara, saldırının öncesine kadar nihai şeklinin verilmeyeceğini dile getiren Gantz, "O zamana kadar, onları (planları) oluşturmaya, geliştirmeye, mümkün olan en yüksek profesyonel seviyeye çıkarmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dünyanın İran'ı durdurmasının daha iyi olacağını kaydeden Gantz, aksi halde İsrail'in bağımsız hareket etmesi ve kendisini koruması gerektiğini söyledi.

Hizbullah'ın elinde "yüz binlerce" roket ve füze olduğunu ifade eden Gantz, Fox News muhabirine Hizbullah hedeflerine ilişkin bir haritayı gösterdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, 27 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlanması talimatı verdiğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’in aşı konusunda görmezden geldiği Batı Şeria’da tehlike çanları çalıyor
'Düğünümü ertelemek zorunda kaldım'
'20 gün destek almadan yürüyemedim'
Japonya'da Kovid-19'un 'daha bulaşıcı' türlerine ait 234 vaka saptandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

İsrail Savunma Bakanı Gantz İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Gantz İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini söyledi

İsrail’in aşı konusunda görmezden geldiği Batı Şeria’da tehlike çanları çalıyor

ABD Başkan Yardımcısı Harris ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü

Filistin'de Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı

Filistin'de Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımları kaldırsınlar, diplomasi devreye girsin ve müzakerelere başlayalım

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımları kaldırsınlar, diplomasi devreye girsin ve müzakerelere başlayalım
Blinken'dan UCM'nin Filistin kararına tepki: ABD bu karara kesinlikle karşıdır

Blinken'dan UCM'nin Filistin kararına tepki: ABD bu karara kesinlikle karşıdır