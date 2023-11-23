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Dünya

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

Murat Başoğlu, Hamdi Yıldız  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

Lebanon

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, Beyt Yahun beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Akşam saatlerinde gerçekleştirildiği ifade edilen hava saldırısına ilişkin Tel Aviv'den henüz bir açıklama yapılmadı.


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