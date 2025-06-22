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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Meclisi Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiğini bildirdi, son karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nde

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, Meclisin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardığını ancak nihai kararın Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde olduğunu belirtti.

Haydar Şahin  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
İran Meclisi Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiğini bildirdi, son karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nde

Ankara

İran basınına göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Kevseri, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının gündemlerinde olduğunu ve ne zaman gerekirse, hangi dönemde ihtiyaç duyulursa bunun kesinlikle gerçekleştirileceğini belirtti.

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Ayrıca, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çıkış konusunun da tartışılmakta ve incelenmekte olduğunu aktaran Kevseri, ancak bu konuda karar alınabilmesi için ilgili mercilerce müzakereler yapıldığını ifade etti.

Kevseri, "Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında bağlantı yolu durumunda. Basra Körfezi'ndeki çeşitli limanlardan toplanan petrol, tankerler aracılığıyla bu su yolunu kullanarak dünyaya taşındığı için Hürmüz Boğazı, büyük stratejik ve ekonomik öneme sahip.

ABD, Çin'e İran'la temasa geçme çağrısında bulundu

ABD, İran'a saldırı sonrası Tahran yönetimi tarafından kapatılma ihtimali gündeme gelen Hürmüz Boğazı için, Çin'e İran'la temasa geçme çağrısında bulundu.

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