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Dünya

İsrail saldırısında ölen AA'nın serbest kameramanı Ebu Nehban son yolculuğuna uğurlandı

İsrailli keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu görevi sırasında hayatını kaybeden AA'nın Gazze'deki serbest kameramanı gazeteci Said Ebu Nehban toprağa verildi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Hamdi Yıldız  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
İsrail saldırısında ölen AA'nın serbest kameramanı Ebu Nehban son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail tarafından sürdürülen katliamları belgelemek üzere görevi sırasında hayatını kaybeden AA serbest kameramanı Nehban'ın cenaze törenine onlarca Filistinli katıldı.

Yakınları ve Filistinli vatandaşların yanında çok sayıda Gazzeli gazeteci meslektaşları Nehban'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Gazze'nin orta kesimindeki Avde Hastanesi önünde kılınan cenaze namazının ardından Nehban'ın cenazesi Nusayrat Kampı'ndaki sokaklardan geçirilerek ailesinin kaldığı çadırın önüne getirildi.

Nehban'ın oğlu Enes'ten babasına veda öpücüğü

Ailesinin kaldığı çadırlara getirilen cenazeye yakınları tarafından vedalar edildi. Henüz küçük olan oğlu Enes de babasına veda edenler arasında yer aldı. Son kez babasına bakarak, cansız bedenine sarılıp onu öpen Enes'in vedası yürekleri burktu.

Gazeteci arkadaşı olayı anlattı

Gazeteci Hamis Rifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Nehban'ın keskin nişancı atışıyla vurulduğu son anlarını anlattı.

Rifi, Ebu Nehban'ın bir grup gazeteciyle Nuseyrat'taki El-Cedid Mülteci Kampı'na İsrail saldırısı sonrasında acil yardım çağrısı yapan yaralıların görüntülerini çekmek üzere gittiğini söyledi.

Ebu Nehban ile birlikte söz konusu yaralıların çıkarılması olayını takip ettikleri sırada meslektaşının vurulduğunu belirten Rifi, arkadaşının keskin nişancı atışıyla vurulmasının ardından derhal orada şehit düştügünü kaydetti.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir evden sedyede yaralı bir kişinin yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalışıldığı, yakınlarında bulunan Ebu Nehban'ın da ekipmanlarıyla haber takibi yaparken koşmaya çalıştığı ve o sırada karşıdan uzun namlulu silahla yapıldığı anlaşılan atışla hedef alındığı görülüyor.

Yere düşen Ebu Nehban birkaç saniye sonra hareketsiz kalırken çevresindekiler, İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olma endişesiyle kendisine güçlükle yaklaşabiliyor.

Ebu Nebhan’ın hayatını kaybetmesiyle, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 203 oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

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