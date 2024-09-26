İsrail, saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaklaşık 5 bin turistik tesisi yok etti
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 5 bin turistik tesisi yok ettiği bildirildi.
Ramallah
Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve Turizm Bakanlığı, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla, konuyla ilgili ortak rapor yayımladı.
Tahminlerin "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığının çoğu turistik tesisin tamamen veya kısmen yok olmasına yol açtığını" gösterdiği belirtilen raporda, "Gazze Şeridi'ndeki turistik işletmelerin yüzde 69,1'ini oluşturan 3 bin 450 işletme ile yüzde 18,4'ünü oluşturan sanat alanında faaliyet gösteren 921 işletme dahil, turizm faaliyetinde bulunan 4 bin 992 işletme yıkıldı." ifadesine yer verildi.
Söz konusu saldırılar nedeniyle turizm sektöründe 15 bin 265 Filistinlinin işini kaybettiği aktarılan raporda, işgal altındaki Batı Şeria'daki turizm hareketliliğiyle ilgili de "2024'ün ilk yarısında otel misafirlerinin sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 84,2 keskin bir düşüş yaşandığı" kaydedildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 495 Filistinli öldü, 96 bin 6 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.