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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 200'den fazla tarihi ve kültürel varlık yıkıldı

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında 325 tarihi ve kültürel mirasın çoğunun yıkıldığı bildirildi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 200'den fazla tarihi ve kültürel varlık yıkıldı

Gazze

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda hedef alınan yerler arasında tarihi camiler, kiliseler, okullar, müzeler, tarihi evler ve çeşitli kültürel yerlerin olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle bölgedeki 325 tarihi ve kültür varlıklarından 200'den fazlasının yıkıldığı ifade edilen açıklamada, İsrail saldırıları "Filistin'in kültürel mirasını, Gazze'deki tarihi derinliği ve kanıtları ortadan kaldırmaya yönelik başarısız bir girişim" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gazze Şeridi'nde yok edilen kültürel miras ve tarihi alanların bir kısmının Fenikeliler ve Roma İmparatorluğu dönemlerine, bazılarının milattan önce 800'lü ve 1400'lü yıllara, bazılarının ise 400 yıl öncesine ait olduğu ifade edildi.

İsrail'in kültürel mirası hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka göre açık bir suç teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, ilgili uluslararası kurumlara, işgal güçlerinin Gazze'de işlediği bu sistematik suçu durdurması ve hasar gören tarihi yerlerin acilen restore edilmesini sağlama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, yıkılan tarihi yapılar arasında Cibaliya'daki El-Ömeri Camisi, Cibaliya Bizans Kilisesi, Şeyh Şaban Camii, Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'ndeki Ez-Zafr Demri Cami, Deyr el-Balah kentindeki El-Hıdr Makamı, Han Yunus'taki Halil er-Rahman Cami ve Gazze kentindeki Yazma Eserler Merkezinin olduğu kaydedildi.

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