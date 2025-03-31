İsrail saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyindeki halk, bayramı buruk bir sevinçle karşıladı
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında en çok yıkıma maruz kalan güney bölgelerindeki vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nı buruk bir sevinçle karşıladı.
Beyrut
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne karşı savaş ilan ettiği 7 Ekim 2023'ten bir gün sonra Hizbullah'tan atılan roketleri gerekçe göstererek Lübnan'ın güney bölgelerini hedef almaya başladı.
Güneydeki Nebatiye kentine bağlı sınır hattında yer alan onlarca köy ve belde, İsrail saldırıları sonucu büyük bir yıkıma maruz kaldı.
İsrail saldırılarından kaçarak evlerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun söz konusu yıkıcı saldırıları durduran ateşkesten sonra bazı beldelere geri dönme imkanı bulsa da çoğunun oturabilecekleri evleri yok.
Hayır kuruluşlarından çocuklar için eğlence etkinlikleri
Lübnan merkezli Vai ve el-Muvasat Derneği, İsrail sınırına yakın ve saldırılarda büyük yıkıma maruz kalan beldelerde çocuklar için eğlence etkinlikleri düzenledi.
Hayır kuruluşu çalışanlarından Hasan Serhal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı vesilesiyle sınır yakın Keşef Şuba bölgesine gelerek zor dönemden geçen bölge sakinlerine bayram havası yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.
Bayram namazından sonra özellikle çocukları eğlendirme çalışmalarına başladıklarını dile getiren Serhal, şunları kaydetti:
"İnsanları beldelerine geri dönmeye teşvik ediyoruz ki Kefer Şuba'da küçük olsun veya büyük olsun insanlara sevinci yaşatalım. Kefer Şuba beldesi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılardan en çok zarar gören bölgedir. Bu nedenle de bölge sakinlerinin yanında durmak ve bayramda onlarla olmak istedik."
Vai ve el-Muvasat Derneği olarak İsrail'in Lübnan'a saldırıların başladığı ilk günden beri insanlara destek vermeye başladıklarını anlatan Serhal, "Bugün de bunu yapmaya çalışıyoruz, bölgede gördüğün tüm yıkıma rağmen çocukların yüzünde tebessüm var." dedi.
Var olan güçleriyle İsrail saldırılarından etkilenen insanların yüzünü güldürmeye gayret ettiklerinin altını çizen Serhal, "Bununla geleceklerinin daha güzel olmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
"İnsanların normal hayatlarına geri dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz"
Lübnan merkezli bir hayır kuruluşu görevlisi Ali Nureddin de her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı'nda çocuklara eğlence etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.
İsrail sınırına yakın bölgenin savaş şartları nedeniyle bir buçuk yıl boyunca eğlencelerden mahrum kaldığına işaret eden Nureddin, özellikle çocukların bu savaştan etkilendiği ve psikolojik sorunlar yaşadığının altını çizdi.
Nureddin, "Bugün düzenlediğimiz etkinliklerle bu beldeyi ve insanlarının normal hayatlarına geri dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca çocukların eğlenmesi, Heyberiye beldesi ve Arkub bölgesindeki tüm beldelere hayatın geri gelmesidir." dedi.
Bugün kendilerinin iradelerini dinç tutup ayaklarının üstünde durmaya çalıştıklarını söyleyen Nureddin, "Savaşa da diyoruz ki yenilmeyeceğiz, savaştan daha güçlüyüz diyoruz, topraklarımızda dimdik durmaya devam edeceğiz." dedi.
"Buralar topraklarımızdır, bedeli ne olursa olsun buradan vazgeçmeyeceğiz"
Evinin enkazını kontrol eden Lübnanlı Şevki Ali el-Hatip da harabeye dönen evini işaret ederek, "İşte bu evimiz, bayramda geldik ve gördüğün gibi, oturulacak durumda değil." diye konuştu.
Ne yapacaklarını bilemediklerinin altını çizen Hatip, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun dışında konuşabileceğimiz bir şey yok. Kaderimizde bu vardı, Allah bunu sana bırakmasın ey İsrail. Ne yapabiliriz ki? Dünya hali böyledir işte. Bu ilk değildi, üç defadır bunu yaşıyoruz. Onlar yıkıyor, biz imar ediyoruz. Bu böyle görebiliyoruz, yukarısı daha kötü. Burası da mutfaktı ama geriye bir şey kalmamış, odaların tümü de böyle."
İsrail saldırılarında yıkılan evlerini yeniden imar edeceklerini dile getiren Hatip, "Bizler burada oturacağız ve bizler topraklarımıza geri döneceğiz. Buralar topraklarımızdır, bedeli ne olursa olsun buradan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.