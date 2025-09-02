Dolar
41.16
Euro
48.00
Altın
3,479.90
ETH/USDT
4,397.40
BTC/USDT
110,400.00
BIST 100
11,268.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu’nun Araç ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli Gazze kenti sahiline sıkıştı

İsrail'in işgal planını devreye sokmasının ardından artırdığı saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli Gazze kenti sahiline sıkışmış durumda.

Mustafa Deveci  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli Gazze kenti sahiline sıkıştı Fotoğraf: Khames Alrefi/AA

Ankara

İşgal planını devreye sokan İsrail ordusu, Gazze kenti çevresindeki saldırılarını artırarak devam ediyor.

Saldırılar, Zeytun, Şeyh Rıdvan, Sadra mahalleleri ve Cibaliya bölgesi gibi Gazze kentinin çevresindeki yerlerde yoğunlaşıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin yaşam mücadelesi verdiği Gazze'nin kuzeyinde binlerce kişi bir kez daha yerinden edildi.

Yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla her gün yüzlerce Filistinli Gazze kenti sahiline göç ediyor.

Sahilde çadır kuracak yer kalmadı

İsrail'in katliamlarına rağmen Gazze'nin kuzeyini terk etmek istemeyen binlerce Filistinli Gazze kenti sahilinde kurdukları derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Saldırıların olduğu mahallelerden sahil bölgesine göç eden Filistinliler bulabildikleri boş alanlara derme çatma çadırlarını kurmuş durumda.

AA kamerasına yansıyan görüntülerde, Gazze kenti sahilinde neredeyse çadır kuracak alan kalmadığı görülüyor.

Her geçen gün giderek artan çadır sayısı, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde binlerce Filistinlinin zorla yerinden edildiğini gözler önüne seriyor.

Önlerinde İsrail ordusu, arkalarında deniz

Vatanları ile hayatları arasında tercihe zorlanan Filistinliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana bitmeyen zorla yerinden edilmeyi bir kez daha yaşıyor.

İsrail'in işgal planına rağmen Gazze'nin kuzeyini terk etmek istemeyen Filistinliler, iki arada bir derede kalmış durumda.

Önlerinde işgalci İsrail ordusu, arkalarına da Akdeniz olan binlerce Filistinli, alt yapının olmadığı Gazze kenti sahiline sıkışmış durumda.

Gazze kenti sahili, 7 Ekim 2023'ten önce İsrail'in hava, kara ve denizden uyguladığı ablukaya rağmen Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin adeta nefes alabildikleri nadir yerlerden biriydi.

Bir zamanlar kumsallarında çocukların oynadığı, denize bakan kafeler ve lokantalarla Filistinli ailelere ev sahipliği yapan Gazze kenti sahili bugün itibarıyla derme çatma çadır kente dönüşmüş durumda.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yarın Mevlit Kandili
Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 25 sanık hakim karşısında
Emine Erdoğan'dan Çin'de katıldıkları programlara ilişkin video paylaşımı
MEB, "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" başlıklı bülten yayımladı
Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladı

Benzer haberler

İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli Gazze kenti sahiline sıkıştı

İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli Gazze kenti sahiline sıkıştı

Belçika, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı

EuroBasket'te Polonyalı taraftarlar İsrail milli marşını yuhaladı

Lübnanlı uzmanlara göre, Hizbullah’ın silahsızlandırılma süreci karmaşık ve İsrail’in adımlarına bağlı

Lübnanlı uzmanlara göre, Hizbullah’ın silahsızlandırılma süreci karmaşık ve İsrail’in adımlarına bağlı
New York Times: İsrail'in Gazze'deki yayın yasağı savunulamaz

New York Times: İsrail'in Gazze'deki yayın yasağı savunulamaz
Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak tekneler Cenova'dan hareket etti

Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak tekneler Cenova'dan hareket etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet