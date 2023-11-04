Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,841.50
BTC/USDT
34,820.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'nin başkenti Washington’da, Beyaz Saray'ın önünde toplanan binlerce kişi, Filistin’e destek gösterisi düzenliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 30 tır daha ulaştı

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 30 yardım tırının daha girdiğini duyurdu.

Awad Rjoob, Gülşen Topçu  | 04.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 30 tır daha ulaştı

Ramallah

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından 30 tır insani yardımı, Refah Sınır Kapısı'ndan teslim aldığı belirtildi.

Tırlardan 3'ünün Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne, 19'unun Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ve 8'inin de Filistin Kızılayına tahsis edildiği aktarıldı.

Tırlardan 4'ünde ilaç ve tıbbi malzeme, diğerlerinde ise gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 451 yardım tırının ulaştığı belirtilen açıklamada, yakıt girişine ise izin verilmediği vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kafes Operasyonu'nda yakalananların sayısı 42'ye yükseldi
İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Türkiye'den Nepal'deki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yönelik hava harekatı

Benzer haberler

İsrail'de, Hamas'ın elindeki İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenlendi

İsrail'de, Hamas'ın elindeki İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenlendi

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 30 tır daha ulaştı

ABD'li Senatör Sanders'tan Gazze'de masum insanların katledilmesinin önlenmesi için çağrı

ABD, abluka altındaki Gazze'de ateşkese karşı

ABD, abluka altındaki Gazze'de ateşkese karşı
İngiltere'de on binlerce kişi, başkentin tarihi Trafalgar Meydanı'nda "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaptı

İngiltere'de on binlerce kişi, başkentin tarihi Trafalgar Meydanı'nda "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaptı
Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri

Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet