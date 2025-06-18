Dolar
39.53
Euro
45.44
Altın
3,385.70
ETH/USDT
2,530.30
BTC/USDT
105,120.00
BIST 100
9,339.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran lideri Hamaney: Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını belirtti.

Ahmet Dursun  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
İran lideri Hamaney: Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız

Tahran

Hamaney’in sosyal paylaşım platformu X hesabından Arapça paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 22 zanlı yakalandı
Türkiye Deniz Mekansal Planlaması Haritası, IOC-UNESCO nezdinde Türkiye tarafından tescil ettirildi
Sıfır Atık Forumu öncesi iş dünyasıyla çalışma toplantısı gerçekleştirildi
DMM, "Ümit Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılmasının engellendiği" iddiasını yalanladı
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi

Benzer haberler

İran lideri Hamaney: Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız

İran lideri Hamaney: Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız

ABD'nin saldırması durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabileceği iddiası

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalı sürece karşı TBMM kararı Resmi Gazete'de

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur
ABD Başkanı Trump: "(İran lideri Hamaney) Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik"

ABD Başkanı Trump: "(İran lideri Hamaney) Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik"
İsrail askerlerinin Lübnan topraklarına girerek bir kişiyi kaçırdığı bildirildi

İsrail askerlerinin Lübnan topraklarına girerek bir kişiyi kaçırdığı bildirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet