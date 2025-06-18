İran lideri Hamaney: Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını belirtti.
Tahran
Hamaney’in sosyal paylaşım platformu X hesabından Arapça paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.
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