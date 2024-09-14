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Dünya

İsrail saldıracağını duyurarak, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi.

Zein Khalil, Safiye Karabacak  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
İsrail saldıracağını duyurarak, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi

Gazze

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Manşiye, Şeyh Zayid, Meşru Beyt Lahiya mahallelerinin boşaltılması çağrısında bulundu.

Filistinli grupların söz konusu "bölgelerden İsrail'e roket attığını" iddia eden Adraee, "Belirlenen alan tehlikeli bir savaş bölgesidir, tahliye bölgedeki tıbbi tesisleri kapsamıyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Askalan (Aşkelon) kentine 2 roket atıldığını, birinin düştüğünü diğerinin imha edildiğini aktardı.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle Filistinlilerin zorunlu göç çilesi bitmiyor.

Bombaların hedefi olmamak için bölgeden bölgeye savrulan Filistinliler, güvenli yerin olmadığı Gazze Şeridi'nde nereye gideceklerini bilmiyor.

Zira, İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği yerlerin daha sonra boşaltılmasını istiyor hatta buralara da saldırılar düzenliyor.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak oradan oraya göçe zorluyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

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