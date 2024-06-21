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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Refah'ta Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeyi bombaladı: 25 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının olduğu El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 25 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Muhammed Emin Canik  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
İsrail, Refah'ta Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeyi bombaladı: 25 kişi öldü

Gazze

İsrail tankları, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesine top mermileri ile saldırı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait tankların Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeleri bombaladığını, çadırlarda yangın çıktığını aktardı.

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

İki bölgeye ayrılmış Mevasi'nin Han Yunus'taki kısmı, kentin güneybatısında kalırken Deyr el-Belah yakınlarına kadar uzanıyor.

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ı bombalamayı sürdürüyor.

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, 28 Mayıs'ta, Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği Mevasi'de çadırları hedef alan saldırısında 21 kişi hayatını kaybetmiş, 64 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi Müdürü Naim: "Hastaneye şu ana kadar 30 cenaze getirildi"

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 30 kişinin cansız bedeninin getirildiği belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi Müdürü Fazıl Naim'in ifadelerine yer verildi.

Doktor Naim, Gazze'nin en zor günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Hastaneye şu ana kadar 30 cenaze getirildi." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerine şiddetli saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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