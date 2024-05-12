Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,361.01
ETH/USDT
2,906.60
BTC/USDT
60,734.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’da Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ile bir araya geldiği programda konuşuyor
logo
Dünya

İsrail protestoları ve Filistin'e desteğin damga vurduğu Eurovision'u "İsviçre" kazandı

Birincilik ödülünü alan İsviçre'nin temsilcisi Nemo, yaptığı konuşmada "barış" mesajı verdi.

Melike Pala, Zuhal Demirci  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
İsrail protestoları ve Filistin'e desteğin damga vurduğu Eurovision'u "İsviçre" kazandı

Ankara/Londra

İsrail'in katılımı nedeniyle yoğun protesto ve boykot eylemlerinin damga vurduğu İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre'nin temsilcisi Nemo kazandı.

Malmö'de 7 Mayıs'ta ilk yarı final, 9 Mayıs'ta ikinci yarı final ve dün finali yapılan yarışmaya İsrail'in katılması çeşitli çevrelerce eleştirilirken, kent binlerce kişinin katıldığı eylemlere sahne oldu.

Yarışmayı, İsviçre'nin temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak kazandı.

Ödülünü, geçen yıl yarışmanın kazananı İsveçli şarkıcı Loreen'den alan Nemo, yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim ve umarım bu yarışma vaadini yerine getirebilir, haysiyet ve barış için mücadele eder." dedi.

Hırvatistan 547 puanla ikinci olurken, Ukrayna 453 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İsrail ise yarışmayı 375 puanla beşinci sırada tamamladı.

Finalde sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın performansı boyunca seyircilerce yuhalandığı ve "Özgür Filistin" sloganlarının atıldığı videolar sosyal medyada geniş yer buldu.

İsrail sunucusunun ülkesinin jüri oylarını sunmak için arenaya canlı bağlandığı sırada da protesto ıslıkları ve yuhalama sesleri yükseldi.

Jüri oyları sırasında protesto edilen bir diğer isim de Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) süpervizörü Martin Österdahl oldu.

Yaşanan krizler

Finale saatler kala EBU'nun, Hollanda'nın temsilcisi Joost Klein'in diskalifiye edildiğini duyurması tepkilere yol açtı.

Karardan saatler sonra Norveç'in geçen yılki temsilcisi Alessandra, Filistin'de "soykırım yaşandığını" söyleyerek, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurdu.

Alessandra'yı sırasıyla Hollanda ve Finlandiya temsilcileri izledi. Finlandiya'nın 2023 temsilcisi Kaarija, Instagram hesabından kararını, "Bu akşam puanları sunmak doğru hissettirmiyor." sözleriyle açıkladı.

Hollanda'nın oylarını süpervizör Österdahl sundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yarın Ankara'yı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı
Ankara'da trafik levhası direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

Benzer haberler

İsrail protestoları ve Filistin'e desteğin damga vurduğu Eurovision'u "İsviçre" kazandı

İsrail protestoları ve Filistin'e desteğin damga vurduğu Eurovision'u "İsviçre" kazandı

Hollanda, Eurovision'da jüri oylamalarını sunmayacak

Eurovision'un düzenlendiği Malmö Arena önünde İsrail'i protesto edenlerden 10 kişi gözaltına alındı

Eurovision finaline saatler kala Malmö'de İsrail'in katılımına yönelik protestolar sürüyor

Eurovision finaline saatler kala Malmö'de İsrail'in katılımına yönelik protestolar sürüyor
Norveç'in 2023 Eurovision temsilcisi, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi

Norveç'in 2023 Eurovision temsilcisi, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi
Malmö'de on binlerce kişi İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etti

Malmö'de on binlerce kişi İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet