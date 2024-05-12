İsrail protestoları ve Filistin'e desteğin damga vurduğu Eurovision'u "İsviçre" kazandı
Birincilik ödülünü alan İsviçre'nin temsilcisi Nemo, yaptığı konuşmada "barış" mesajı verdi.
Ankara/Londra
İsrail'in katılımı nedeniyle yoğun protesto ve boykot eylemlerinin damga vurduğu İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre'nin temsilcisi Nemo kazandı.
- Malmö'de on binlerce kişi İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etti
- Norveç'in 2023 Eurovision temsilcisi, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi
- Eurovision'un düzenlendiği Malmö Arena önünde İsrail'i protesto edenlerden 10 kişi gözaltına alındı
- Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision'un final yayını sırasında İsrail'i protesto etti
Malmö'de 7 Mayıs'ta ilk yarı final, 9 Mayıs'ta ikinci yarı final ve dün finali yapılan yarışmaya İsrail'in katılması çeşitli çevrelerce eleştirilirken, kent binlerce kişinin katıldığı eylemlere sahne oldu.
Yarışmayı, İsviçre'nin temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak kazandı.
• Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Büyük Meydan'da toplandılar— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 11, 2024
• İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını istediler
İsveç'in Malmö kentinde on binlerce kişi İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etti… pic.twitter.com/uKVxgBGSZ0
Ödülünü, geçen yıl yarışmanın kazananı İsveçli şarkıcı Loreen'den alan Nemo, yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim ve umarım bu yarışma vaadini yerine getirebilir, haysiyet ve barış için mücadele eder." dedi.
Hırvatistan 547 puanla ikinci olurken, Ukrayna 453 puanla üçüncü sırada yer aldı.
İsrail ise yarışmayı 375 puanla beşinci sırada tamamladı.
Finalde sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın performansı boyunca seyircilerce yuhalandığı ve "Özgür Filistin" sloganlarının atıldığı videolar sosyal medyada geniş yer buldu.
❝Bir soykırım yaşanıyor. Hepinizden gözlerinizi açmanızı istiyorum. Kalbinizi açın. Bırakın sevgi sizi gerçeğe götürsün. Gerçek tam önünüzde. Özgür Filistin.❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 11, 2024
Norveç'in 2023 Eurovision temsilcisi, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi https://t.co/HltU3NWhUU pic.twitter.com/4pbAWUV0gh
İsrail sunucusunun ülkesinin jüri oylarını sunmak için arenaya canlı bağlandığı sırada da protesto ıslıkları ve yuhalama sesleri yükseldi.
Jüri oyları sırasında protesto edilen bir diğer isim de Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) süpervizörü Martin Österdahl oldu.
Yaşanan krizler
Finale saatler kala EBU'nun, Hollanda'nın temsilcisi Joost Klein'in diskalifiye edildiğini duyurması tepkilere yol açtı.
İsveç'te düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinin yapıldığı Malmö Arena önünde toplanan Filistin destekçilerinin eylemine polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı pic.twitter.com/asHKTcJoG9— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 11, 2024
Karardan saatler sonra Norveç'in geçen yılki temsilcisi Alessandra, Filistin'de "soykırım yaşandığını" söyleyerek, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurdu.
Alessandra'yı sırasıyla Hollanda ve Finlandiya temsilcileri izledi. Finlandiya'nın 2023 temsilcisi Kaarija, Instagram hesabından kararını, "Bu akşam puanları sunmak doğru hissettirmiyor." sözleriyle açıkladı.
Hollanda'nın oylarını süpervizör Österdahl sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.