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Mescid-i Aksa’da cuma namazı için içeriye girişler başladı
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Dünya

İsrail polisinin baskını sonrası Mescid-i Aksa'da ramazanın ikinci cuması için kapılar açıldı

İsrail polisinin sabah saatlerinde baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'nın kapıları, ramazan ayının ikinci cuma namazı için cemaate açıldı.

Enes Canlı, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hacer Başer   | 15.04.2022
İsrail polisinin baskını sonrası Mescid-i Aksa'da ramazanın ikinci cuması için kapılar açıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - AA

Kudüs

Sabah namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan gençlerin taş atması üzerine çıkan olaylar devam ediyor.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif‘te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girdi.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren bir video paylaştı.

En az 152 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, olaylarda en az 152 kişinin yaralandığı, yaralılardan bir kısmının bölgedeki hastanelere sevk edildiği, bazılarının da Mescid-i Aksa'daki sahra hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Açıklamada, yaralılardan çok azının ayakta tedavi edildiği vurgulandı.

İsrail polisi ise Mescid-i Aksa'da "olay çıkardığı" gerekçesiyle yüzlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ramazanın ikinci cuması için kapılar açıldı

İsrail polisinin çekilmesinin ardından Mescid-i Aksa'nın kapılarının ramazan ayının ikinci cuma namazı için ibadet edenlere açıldığı bildirildi. 

Siyasetten tepki

İsrail'de koalisyon hükümetinin ortağı İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste (Ra'am) Lideri Mansur Abbas, polisin Aksa'ya girmesini kınadı.

Yerel basındaki haberlere göre Abbas, "Aksa'yı korumak için her şeyi yapacaklarını, Mescid-i Aksa'ya gelecek zararın tüm siyasi hesaplardan önce geldiğini" söyledi.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Bar-Lev de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksa bölgesinin ibadet eden Müslüman ve Yahudilerin zarar göreceği bir şiddet merkezine dönüşmesinden çıkarları olmadığını, Aksa'da ibadete müsaade etmek için azami çaba göstereceklerini" ifade etti.

Bar-Lev, Aksa içinde olay çıkaran grupları "ibadet özgürlüğüne zarar vermekle" suçladı.

Hamursuz Bayramı ve ramazanın ikinci cuması aynı gün

Sosyal medyada birkaç gündür paylaşılan görüntülerde fanatik Yahudiler, bugün başlayan Hamursuz Bayramı’nda kurbanlarını Aksa'da keseceklerini söylemişti.

İsrail'de Cumhurbaşkanı, Başbakan ve üst güvenlik yetkilileri, fanatik Yahudilerin bu adımına izin verilmeyeceğini, Aksa'daki statükonun korunmaya devam edeceğini açıklamıştı.

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