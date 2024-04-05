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Dünya

İsrail polisi ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa çevresinde 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, ramazan ayının son cuma namazı öncesi ve sonrasında işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Mehmet Alaca  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
İsrail polisi ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa çevresinde 11 Filistinliyi gözaltına aldı Fotoğraf: İssam Rimawi/AA

Kudüs

Ramazan ayının son cuma gününde on binlerce Müslüman, cuma namazını eda etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Mescid-i Aksa civarında cuma namazının ardından 3 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, sabah namazının ardından ise 4'ü Doğu Kudüs'te yaşayan kalıcı oturum statüsüne sahip, 4'ü de İsrail vatandaşı olmak üzere 8 Filistinlinin "Hamas lehine slogan attığı ve kışkırtıcılık yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların "sorgulanmak" üzere polis merkezine götürüldüğü bildirilen polis açıklamasında daha fazla detay verilmedi.

Öte yandan, Mescid-i Aksa'nın dışında Bab'ul Esbat (Aslanlı Kapı) bölgesinde İsrail polisinin kimlik kontrolü yaptığı bazı Filistinlilerle sözlü atışma ve arbede yaşandı. İsrail polisi, bazı Filistinlileri coplarla darbetti ve gözaltına aldı.

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen cuma namazına 120 bin kişi katıldı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-iAksa'da cuma namazının 120 bin Müslümanın katılımıyla eda edildiğini söyledi.

İsrail polisi, ramazan ayının son cuma gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 600 polis konuşlandırılacağını duyurmuştu.

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