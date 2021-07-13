Euro
10.21
Dolar
8.61
BIST 100
1,354.04
Altın
1,807.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

İsrail polisi korumasındaki onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Hacer Başer   | 13.07.2021
İsrail polisi korumasındaki onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 99 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Fanatik Yahudilerin öğle namazından sonra da baskınlarını sürdürmeleri bekleniyor.

Fanatik Yahudilerin sabah ve öğleden sonra Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesinde
FDA: Johnson and Johnson Kovid-19 aşısı, nadir görülen nörolojik bozukluğa yol açabilir
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İsrail polisi korumasındaki onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi korumasındaki onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'daki Humsa el-Favka köyünde Filistinlilerin evlerini yıkmasını kınadı

BM Özel Raportörü Lynk, İsrail'in Filistinli bedevi ailelere ait evleri yıkmasını kınadı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

AB ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi

AB ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Filistin-İsrail diyaloğunu yeniden başlatmayı planlıyor

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Filistin-İsrail diyaloğunu yeniden başlatmayı planlıyor