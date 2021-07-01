Euro
10.27
Dolar
8.65
BIST 100
1,370.72
Altın
1,775.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’da partisinin Atakum İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen programda konuşuyor.
logo
Dünya

İsrail polisi korumasındaki onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Mustafa Deveci   | 01.07.2021
İsrail polisi korumasındaki onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 107 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisi korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik
Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener, 3. doz aşının 'antikor yanıtını yeniden uyarmak' için gerektiğini söyledi
Almanya Türkiye dahil 80 ülkeye genel seyahat uyarısını kaldırdı

Benzer haberler

İsrail polisi korumasındaki onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi korumasındaki onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Mescid-i Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı Huveys: Bana uygulanan yasaklar bitince bir yenisi daha başlıyor

Filistin'den uluslararası topluma 'İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını durdurun' çağrısı

İsrail polisi Doğu Kudüs’teki yıkım sırasında Filistinlilere müdahale etti: 6 yaralı

İsrail polisi Doğu Kudüs’teki yıkım sırasında Filistinlilere müdahale etti: 6 yaralı
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi