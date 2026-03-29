İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te Katolik Patrik'i kutsal günlerinde Kıyamet Kilisesi'ne sokmadı
İsrail polisinin Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ile Başrahip Francesco Ielpo’nun, Doğu Kudüs’te Hristiyanların Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi’ne girişini engellemesi, “yüzyıllardır süren geleneğin bozulması” sayıldı.
Kudüs
Kudüs Latin Patrikhanesi ve Kutsal Topraklar Muhafızlığından yapılan ortak açıklamada, "Palmiye Pazarı" ayinini yönetmek üzere Kıyamet Kilisesi'ne gelen Pizzaballa ve Ielpo'ya İsrail polisinin engel olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Yüzyıllardır süren geleneğin aksine ilk kez kilise liderlerinin Kutsal Kıyamet Kilisesi'nde Palmiye Pazarı ayinini kutlamaları engellendi." ifadelerine yer verildi.
Olayın, "ciddi bir emsal teşkil ettiğinin ve bu hafta boyunca Kudüs'e yönelen Hristiyanların hassasiyetlerinin hiçe sayıldığının" altı çizildi.
Açıklamada ayrıca, daha önce yapılan görüşmelerle, İran'a yönelik saldırıların sürdüğü süreçte getirilen güvenlik kısıtlamaları nedeniyle kilisede ayinin toplu yapılmaması, yalnızca üst düzey din adamlarının katılımıyla ayinin gerçekleştirilmesi ve canlı olarak yayınlanmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.
Başrahip Ielpo ve Patrik Pizzaballa'nın Kıyamet Kilisesi'ne girişinin engellenmesinin "akıldışı ve orantısız" bir eylem olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uygunsuz düşüncelerle lekelenmiş bu aceleci ve temelden hatalı karar; akılcılık, ibadet özgürlüğü ve statükoya saygı gibi temel ilkelerden aşırı bir sapmayı temsil etmektedir."
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasının ardından İsrail ordusuna bağlı iç cephe komutanlığı, ülke içinde toplu yapılan faaliyetlere kısıtlamalar getirmişti. İsrail, bu saldırıları bahane ederek işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ramazan ayında Müslümanların erişimine kapatmıştı.
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa, Kutsal Kıyamet Kilisesi gibi mekanlara erişime kısıtlama getirmek ve ibadet özgürlüğünü engellemekle suçlanıyor. Buna karşın Yahudiler için kutsal sayılan Burak (Ağlama) Duvarı'na erişim konusunda daha esnek davranan İsrail, ayrımcılık uygulamakla da eleştiriliyor.
Ürdün, İsrail'in Kudüs Latin Patriği'nin Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesini kınadı
Ürdün, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile beraberindekilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişinin İsrail polisince engellenmesinin "ibadet yerlerine erişim özgürlüğünü açıkça ihlal" ettiğini bildirdi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Palmiye Pazarı" ayinini yönetmek üzere Kıyamet Kilisesi'ne gelen Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun İsrail polisi tarafından engellenmesine tepki gösterildi.
İsrail'in bu yaptığının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilerek, bunların ayrıca ibadet yerlerine kısıtlamasız erişim özgürlüğünü de çiğnediği vurgulandı.
Tel Aviv'in, Hristiyanlara yönelik hukuk dışı kısıtlamaları ve ayin için Kıyamet Kilisesi'ne girişleri engellemesi kınanan açıklamada, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.
İşgalci güç olan İsrail'in Kudüs üzerinde egemenliğinin olmadığı ve ibadet yerlerine erişimini engelleyen tüm ihlallerin sona ermesi gerektiği vurgulandı.
Macron, İsrail'in Kudüs Latin Patriği'ni engellemesini kınadı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile beraberindekilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişinin İsrail polisince engellenmesini kınadı.
Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pizzaballa'nın, İsrail polisi tarafından engellenmesine tepki gösterdi.
Kudüs Hristiyanları ve Kudüs Latin Patriği Pizzaballa ile "tam dayanışma" içinde olduğunu belirten Macron, İsrail polisinin bu kararını kınadığını vurguladı.
Emmanuel Macron, İsrail polisinin bu hamlesinin, "Kudüs'teki kutsal yerlerin statüsüne ilişkin ihlallerdeki endişe verici artışa" bir yenisini eklediği değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca Macron, Kudüs'te tüm dinler için ibadet özgürlüğünün güvence altına alınması çağrısı yaptı.
