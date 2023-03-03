İsrail polisi, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki protestoya müdahale etti
Polisin cop, atlı birlikler ve pis kokulu suyla müdahalede bulunduğu göstericiler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede çıktı.
Kudüs
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen protestoya cop, atlı birlikler ve pis kokulu suyla müdahalede bulundu.
Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan yüzlerce Filistinli ile İsrailli ve uluslararası aktivistler, İsrail'in işgal politikalarına karşı slogan atarak Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.
Yahudi yerleşimcilerin saldırdığı Huvvara beldesine işaretle "Huvvara'ya saldırılırken neredeydiniz?", "Ayıp, ayıp, ayıp" diye slogan atan göstericiler, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden zorla çıkarılma kararı bulunan Salim Ailesinin evine doğru yürüyüşe geçti.
İsrail polisi, Salim Ailesinin evinin bulunduğu sokağı demir bariyerlerle kapattı.
Bu bölgede yaşayan bir grup Yahudi yerleşimci ile göstericiler arasında sözlü sataşma çıktı. İsrail polisi arada insan zinciri oluşturarak grupları ayırmaya çalıştı.
Bir grup göstericinin polis bariyerlerini aşması üzerine Yahudi yerleşimciler ve aktivistler arasında arbede ve kavga çıktı. İsrail polisi, olay yerine gelerek taraflara coplarla müdahale etti.
Göstericilere pis kokulu su sıkıldı
Göstericiler, aşırı sağcı siyasetçi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in geçen yıl Salim Ailesinin evine kurduğu çadırın bulunduğu bölgede toplanarak insan zincirleri oluşturdu. İsrail polisi, göstericileri zor kullanarak zincirden ayırdı ve taşıyarak bu alandan dışarı çıkardı.
İnsan zincirinin içinde polise direnen İsrailli aktivist Noah, AA muhabirine, Salim Ailesinin evlerinden zorla çıkarılmasına yönelik 6 Mart'ta İsrail mahkemelerinde bir duruşma gerçekleşeceğini ve bunu protesto etmek için geldiklerini söyledi.
Noah, "Ben-Gvir eskiden hüküm yemiş bir suçluyken buraya gelir, silahını sallardı. Ama şimdi o polisin başındaki bakan. Ben-Gvir, doğumundan itibaren ömrü boyunca bu evde yaşamış 70'in üzerindeki Fatma Salim'i evinden çıkaracak. Biz de buna karşı protesto gösterisi yapıyoruz." dedi.
İsrail polisi, bölgeye çağırdığı atlı birliklerle göstericileri alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Taraflar arasında arbedenin devam etmesi üzerine İsrail polisi, TOMA'dan pis kokulu su sıktı.
Yahudi yerleşimciler, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir lehine sloganlar attı.
Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor
İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskı, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı. İsrail ordusunun baskınında, 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde ise 26 Şubat'ta iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü.
Aynı günün akşamında yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları düzenlemişti.
Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı. Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok kişi yaralanmıştı.
İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcilerin bu saldırılarını engellemediği, buna karşın Filistinlilere güç kullandığı aktarılmıştı.
İsrail askerlerinin ya da yerleşimcilerin ateş açması sonucu yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 68 Filistinli öldürüldü.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağ isimler kritik görevlere getirilmişti.
Kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı olan Yahudi Gücü Partisi'nin lideri Ben-Gvir, fanatik Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme, Filistinlilere karşı silah çekme, evinden zorla çıkarılmak istenen Filistinlilerin evinin önünde çadır kurma gibi pek çok tartışmalı eyleme imza atmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.