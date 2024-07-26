İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinlileri darbettiği anları görüntüleyen TRT Haber ekibine saldırdı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlileri darbettiği anları kaydeden TRT Haber ekibine saldırdı.
Kudüs/Ankara
İsrail polisi, her cuma olduğu gibi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde ve kapılarında demir bariyerlerle konuşlandı.
İsrail polisi, namaza gelenlerden özellikle Filistinli gençlere kimlik kontrolü yaparak bazılarının Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelledi.
Mescid-i Aksa'nın Bab el-Esbat Kapısı'nda İsrail polisinin bazı Filistinlileri engellemesiyle arbede yaşanırken polis, burada Filistinlileri copla darbetti.
İsrail polisinin, darbettiği bazı Filistinlilerin yaralanmaları sonucu kıyafetlerinde kan olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
İsrail polisi, bu anları görüntüleyen TRT Haber ekibine de saldırdı, kameraman Ömer Avvad polislerin itmesi sonucu yere düştü. İsrail polisi, basın mensuplarını alandan zorla uzaklaştırdı.
TRT Kudüs ofisi ise sahadaki ekibin İsrail nezdinde geçerli akreditasyonu gösteren basın kartlarını birden fazla defa ibraz ettiklerine dikkati çekti.
İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 35 bin Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da cuma namazını eda etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, saldırıyı lanetledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İsrail'deki katliam rejimi güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini kaydeden TRT Haber ekibine yaptığı saldırıyı lanetliyorum. İsrail'in zorbalıklarını ve katliamlarını büyük bir çaba ve fedakarlıkla dünyaya aktaran gazetecilerin engellenmesine ve basın özgürlüğünün vahşice hedef alınmasına karşı uluslararası toplumu sessiz kalmamaya ve dayanışmaya davet ediyorum. Saldırıda yaralanan TRT kameramanına acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail yönetiminin barbarlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Görevi başındaki TRT Haber ekibine karşı İsrail güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği kalleş saldırıyı lanetliyor, gazeteci arkadaşlarımıza ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tek gayesi Filistin'de yaşanan insanlık suçlarını tüm gerçekliğiyle dünyaya duyurmak olan basın mensuplarımıza yapılan bu alçak saldırı, İsrail yönetiminin barbarlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türk medyası mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürecek
osyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in barbarlıklarını, katliamlarını dünyaya göstermeye, anlatmaya devam ettikçe İsrail'in, görevi hakikatin peşinde koşmak olan gazetecilere yönelik zulümlerinin daha da arttığını belirterek, şunları kaydetti:
"İsrail'in silahlı zorbalarının, elinde kamerası ve mikrofonundan başka bir şey olmaksızın bir zulmü ve trajediyi gözler önüne seren TRT Haber ekibine yönelik yaptığı alçak ve korkakça saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu insanlıktan nasibini almamış katil sürüsünün tüm baskılarına ve şiddetine rağmen, başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere Türk medyası mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürecek."
Bakan Yerlikaya: Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Mübarek cuma günü Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü görüntüleyen TRT ekibine saldıran İsrail'i şiddetle kınıyorum. Birilerinin yaptığı alkışlara aldanmayın. Ne yaparsanız yapın tarih önünde zalim ve soykırımcı olarak anılacaksınız. Saldırıya uğrayan kameraman kardeşimize ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Biz, mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
Bakan Kurum: Basın mensuplarımız katliamı tüm dünyaya anlatmaya devam edecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Terörist İsrail'in, Filistin'de yaşanan soykırımı görüntülemek için Mescid-i Aksa'da bulunan TRT Haber ekibine yaptığı saldırıyı kınıyorum. Yaralanan kameraman kardeşimize, TRT ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Genç, bebek, yaşlı, kadın demeden binlerce masum sivili öldüren, hastaneleri, okulları, kampları bombalayan terör devleti İsrail bilmelidir ki basın mensuplarımız Filistin'de yaşanan katliamı tüm dünyaya anlatmaya devam edecek. Ve buna ne soykırım suçlusu İsrail ne de onun destekçileri asla ve asla engel olamayacak."
Bakan Işıkhan: Alçak saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in terör eylemlerine dönüştürdüğü saldırılarını her geçen artırdığını belirtti.
Uluslararası hukuku, vicdanı, ahlaki değerleri ayaklar altına alan İsrail yönetiminin saldırgan tutumunun dünya barışını tehdit ettiğini bildiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"İsrail'in bu barbarlığını tüm insanlığa aktarmaya çalışan, yaşanan acıları dile getiren, mazlum Filistinli kardeşlerimizin sesi olan TRT Haber ekibine işgalci İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Saldırıda yaralanan TRT Haber ekibine acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam rejimi insanlığa karşı işlediği suçların hesabını verecektir
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetlediklerini ifade etti.
Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliam ve soykırımını dünya kamuoyuna taşıyan ve tarihe not düşen TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor. TRT ve Anadolu Ajansı hakikatleri insanlık adına duyurmaya devam edecek. İsrail’deki katliam rejimi insanlığa karşı işlediği suçların er ya da geç hesabını verecektir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.