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Dünya

İsrail, Oscar ödüllü belgesele katkı sunan Filistinlinin cenazesini teslim etmiyor

İsrail, 28 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli tarafından vurularak öldürülen Filistinli aktivist Avde Hadalin'in naaşını, cenaze törenine ilişkin bazı şartlar öne sürerek teslim etmeyi reddediyor.

Zein Khalil, Muhammed Emin Canik, Safiye Karabacak  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
İsrail, Oscar ödüllü belgesele katkı sunan Filistinlinin cenazesini teslim etmiyor

Kudüs

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail makamları, Oscar ödüllü belgesele katkı sağlayan Filistinli aktivist Hadalin'in cenazesini, otopsisi dün tamamlamasına rağmen alıkoymaya devam ediyor.

Haberde, "İsrail polisi ve ordusu, cenaze töreni için belirledikleri şartları kabul etmelerini talep ederek Hadalin'in cenazesini ailesine teslim etmeyi reddediyor." ifadesi kullanıldı.

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İsrail makamlarının belirlediği şartlara göre, "Hadalin'in Umm el-Hayr köyündeki evinin yakınında taziye çadırı kurulmaması, cenazenin komşu belde Yatta'ya defnedilmesi ve cenaze törenine katılanların sayısının 15'i geçmemesi" isteniyor.

Hadalin'in ailesinin ise bu şartları kabul etmediği belirtiliyor.

Umm el-Hayr'daki aktivistler: Son derece zor şartlar altında yaşıyoruz

Öte yandan, Umm el-Hayr köyündeki aktivistler yaptıkları açıklamada, "son derece zor şartlar altında yaşadıklarını" duyurdu.

Hadalin'in cenazesinin teslim edilmediğini belirten aktivistler, Hadalin'in öldürülmesinin ardından köyde 14 Filistinlinin gözaltına alındığını, köydeki gazeteciler ve uluslararası aktivistlerin çıkarıldığını açıkladı.

İsrail'in Hadalin için taziye çadırı kurulmasını engellediğini belirten aktivistler, Umm el-Hayr'da yaşananların ve Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılma girişimlerinin dünya kamuoyuna duyurulması çağrısı yaptı.

İsrailli saldırgan, Oscar ödüllü belgesele katkı sunan Filistinliyi öldürmüştü

Filistin topraklarını gasbeden Yinon Levi isimli bir İsrailli, 28 Temmuz'da El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da sağa sola rastgele ateş açmıştı.

Levi'nin saldırısı sonucu "En İyi Belgesel" dalında 2025 yılında Oscar kazanan "No Other Land" belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Avde Hadalin hayatını kaybetmişti.

İsrail mahkemesi, Filistinli aktivisti öldürdüğü anlara ilişkin görüntüsü de yayımlanan Levi'nin yalnızca ev hapsine alınmasına hükmetmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Hadalin'i öldüren Levi'ye Filistinli sivillere saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Levi'ye yönelik yaptırımı kaldırmıştı.

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