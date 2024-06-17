Dolar
32.83
Euro
35.23
Altın
2,320.08
ETH/USDT
3,550.50
BTC/USDT
66,831.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Refah'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ali Semerci  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti

İstanbul

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 9'a yükseldiği, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin yargı organı Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Refah'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'deki Avrupa Hastanesinden bir sağlık yetkilisi, İsrail'in saldırılarında ölen 9 Filistinlinin cenazesi ile bazıları ağır olmak üzere çok sayıda yaralının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki hastaneye getirildiğini söyledi.

WAFA'nın daha önceki haberinde, İsrail ordusunun Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki bir evi İHA ile hedef alması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı, Refah'ın kuzeyindeki Hirbet el-Ades bölgesini hedef alan İsrail saldırısında da 1 kişinin öldüğü, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalar'da İETT'ye minibüs tepkisi sürüyor
Balıkesir'de anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Türk Kızılay, Nijer'de 19 bin 75 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfı, Kazakistan’daki ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı
Bakan Yumaklı bu yıl 51 çeşit bitkinin tescil edildiğini bildirdi

Benzer haberler

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria'da 640 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria'da 640 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümet: İsrail "aç bırakma politikasını" sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullanıyor

İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nda yolcu binasını ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi

İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nda yolcu binasını ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
İsrail'de Başbakan Netanyahu, Savaş Kabinesi'ni feshetti

İsrail'de Başbakan Netanyahu, Savaş Kabinesi'ni feshetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet