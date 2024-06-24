Dolar
32.83
Euro
35.12
Altın
2,319.74
ETH/USDT
3,419.60
BTC/USDT
63,365.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurduğu bildirildi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurduğu belirtildi.

İdiris Okuduci  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurduğu bildirildi

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail ordusu sınır bölgesindeki Hiyam beldesini ve Marcayun ilçesinin ovasını beyaz fosfor içeren topçu atışlarıyla hedef aldı.

Ayrıca, İsrail topçu birliklerinin Kfarkilla ve Deyrmimas arasında kalan Hora bölgesini de ağır topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hiyam, Ramya ve Alma eş-Şaab beldelerindeki Hizbullah'a ait hedefler ve gözetleme noktalarının savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki güvenlik korucularından 1'i şehit oldu, 4'ü yaralandı
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda bakım nedeniyle seferlere düzenleme
İzmir'de Filistin'e destek için araç konvoyu oluşturuldu
Bakan Yumaklı: Diyarbakır ve Mardin'de çiftçilerin kayıplarına yönelik tespit çalışmaları tamamlandı
Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında 3 kişi daha hayatını kaybetti

Benzer haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurduğu bildirildi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurduğu bildirildi

Avrupa Birliği, Gazze'ye insani yardım girişiminin neredeyse imkansız hale geldiğini vurguladı

İsrail hükümeti, yedek askerlik hizmetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısını onayladı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Orta Doğu'da gerilimin tırmanma riski konusunda uyardı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Orta Doğu'da gerilimin tırmanma riski konusunda uyardı
İsrail hapishanesindeki Filistinliler avukatlarıyla görüşmeleri halinde işkenceyle tehdit ediliyor

İsrail hapishanesindeki Filistinliler avukatlarıyla görüşmeleri halinde işkenceyle tehdit ediliyor
İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya bağlı eğitim kurumunu hedef aldığı saldırıda 4 kişi öldü

İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya bağlı eğitim kurumunu hedef aldığı saldırıda 4 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet