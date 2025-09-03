Dolar
Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Wassim Samih Seifeddine, Çağrı Koşak, Wassim Samih Seifeddine, Muhammed Emin Canik  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Kudüs/Beyrut

İsrail, Lübnan ile Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Lübnan'ın güneyindeki Yatir beldesine düzenlediği saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan, İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait birliklerin sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Ayterun beldesi çevresine girdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin Cel ed-Deyr bölgesinde bir evi havaya uçurduğu aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesinde de İsrail ordusuna ait dron bölge halkı ev eşyalarını taşıdığı sırada ses bombası attı, yaralanma bildirilmedi.

İsrail ordusuna ait bir dronun Yarun beldesinde bir ekskavatörü hedef aldığı, Meys el-Cebel bölgesinde de bir ekskavatörü hedef alan İsrail dronunun düştüğü kaydedildi.

Ayrıca, bir İsrail dronunun Meys el-Cebel'e provokatif yazılar içeren broşürler attığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde iki bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güney bölgelerine yapılan saldırı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Cebel Rus bölgesine yönelik saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Hizbullah'ın geçmişte kullandığı mevzileri imha ettiği" iddia edildi.

Saldırıların "aylarca yapılan keşif ve takip faaliyetlerinin ardından yapıldığı" ifade edilen açıklamada, Lübnan’da konumu belirtilmeyen başka bir hedefin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırılan ikinci noktanın "Hizbullah’ın yeniden yapılanma faaliyetlerine destek sağlayan üretim tesisi" olduğu savunuldu.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA ise İsrail’in Sayda kentine bağlı el-Harayib beldesi kırsalına ve Kevseriye er-Riz bölgelerine iki hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.

İsrail, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

