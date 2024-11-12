İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 14 günde 502 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 14 günde 502 kişi hayatını kaybetti, 1566 kişi yaralandı.
İstanbul
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 403 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 5 ayrı katliamda 62 kişinin yaşamını yitirdiği, 147 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 14 günde 502 kişi hayatını kaybetti, 1566 kişi de yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 665'e, yaralı sayısı da 103 bin 76'ya yükseldi.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail'in Gazze'de vurduğu el-Amsi ailesinin evinin enkazından bir genç sağ olarak çıkarıldı pic.twitter.com/WeAsIFnKNb— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 12, 2024
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze kentinin güneyindeki es-Sabra kentinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırısında el-Amsi ailesinin evi bombaların hedefi oldu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 12, 2024
• 1 Filistinli hayatını kaybetti
• Saldırıdan etkilenenler Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi pic.twitter.com/72TTDghT2X
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle bölgesini hedef alan saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı.
Gazze'nin orta kesiminde İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısını bombaladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 665 Filistinli öldü, 103 bin 76 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.