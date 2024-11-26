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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hosni Nedim, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Cibaliya beldesinde En-Nezle okulu yakınında "Şehade" ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu düzenlediği saldırılarla bir yandan hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyarken, diğer yandan bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine de izin vermiyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "Generaller Planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "Generaller Planı"na benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

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